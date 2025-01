Selena Gómez rompe en llanto por las medidas de Donald Trump

Imágenes de archivo de Selena Gómez. Selena Gomez es una actriz, cantante y productora estadounidense que comenzó su carrera en Disney Channel y saltó a la fama con la serie "Los hechiceros de Waverly Place". Además de su exitosa carrera musical con canciones como Love You Like a Love Song y Come & Get It, también ha protagonizado películas y series, y es una abierta defensora de la salud mental. ( )