31 252 ecuatorianos están con orden de deportación desde Estados Unidos

Momentos de tensión se viven en la comunidad de migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos por las políticas restrictivas del presidente Donald Trump. La Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que 593 migrantes de varias nacionalidades han sido detenidos durante las redadas hasta el 24 de enero de 2024 y en ese grupo hay compatriotas, aunque no se ha precisado la cantidad.

Con base en las estadísticas de ICE, una investigación de la cadena internacional FoxNews revela que hay más de 1,4 millones de inmigrantes ilegales en los EE.UU., cuya deportación ha sido ordenada por un juez de esa área del Departamento de Justicia. De ese número, 31 252 son ecuatorianos.

Es gente sobre la que pesa una orden final de remoción. Es decir, no tienen nada que hacer porque ya les dieron una orden de deportación. Ya tuvieron un debido proceso porque se presentaron tres veces a un juez para solicitar asilo y luego les entregaron una resolución. Si esta última fue negativa, podían apelar y luego de esto viene la orden final de remoción.

El juez ya les otorgó una fecha para dejar EE.UU. y si no salieron de ese país quedan como indocumentados con una orden de prisión permanente que es federal. "La sentencia de deportación es judicial que debe cumplirse, no es algo que expira. Se trata de un juez federal", explica William Murillo, director de 1 800 Migrante. Esta organización se dedica a brindar asistencia legal y apoyo a los ecuatorianos que se encuentran en EE.UU.

Si un migrante se encuentra a la espera de una audiencia y dentro de un proceso legal, "no pueden toparles". El problema es para quienes no iniciaron su trámite o ya pasaron por todas las instancias y no pueden apelar.

