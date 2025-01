Ecuatorianos que migraron por la inseguridad a Estados Unidos temen el cierre de asilos, ante administración de Trump

Diana Mejía, de 36 años llegó hace un año en Nueva York huyendo de las extorsiones que sufría en Guayaquil. Actualmente vive en un albergue para migrantes, ubicado en Randall Island, que dispuso la Alcaldía de la ciudad estadounidense.

Cuenta que no ha podido salir de allí porque lo que gana trabajando lo usa para enviarlo a sus cuatro hijos en Ecuador.

"No es porque queramos, sino que es que estamos trabajando y no da la solvencia para alquilar ya que, de lo que he preguntado, cuesta entre USD 1 200 y USD 1 500", dijo Mejía.

Confiesa, que aunque está siguiendo el proceso para obtener asilo en ese país, teme que la nueva administración de Donald Trump trunque esta posibilidad y también que cierre estos espacios.

"El permiso que nos dan es por cinco años, pero obviamente, con esta nueva administración, estamos a la defensiva de lo que vaya a decidir", relató la migrante ecuatoriana.

En los últimos dos años, Nueva York ha recibido a cerca de 300 000 migrantes. Al menos 65 mil permanecen en los albergues. Dos de cada diez indocumentados son de Ecuador, según cifras de las autoridades locales. Es decir, se estima que cerca de 13 mil ecuatorianos viven en esas instalaciones.

El alcalde Eric Adams aseguró que no hay restricciones para que la policía de Nueva York coordine con las autoridades federales con la ejecución de redadas de personas vinculadas a delitos y confirmó que seguirá colaborando con ellos.

El pasado 10 de enero anunció que, en los próximos dos meses, 25 albergues para migrantes cerrarán con el fin de reducir el gasto de recursos públicos.