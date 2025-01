Eugenio Derbez no ha cambiado su opinión sobre la película Emilia Pérez, en la que Selena Gómez interpreta el papel principal, a pesar de las críticas que sus comentarios generaron el año pasado, específicamente señalando su pronunciación del español, lo cual desató una feroz reacción en redes sociales y una respuesta pública de Gómez, quien defendió su esfuerzo y dedicación en el proyecto.

El regreso de la controversia se dio tras el gran éxito de Emilia Pérez en los recientes Globos de Oro 2024, donde la película se llevó cuatro premios, incluyendo Mejor Película Musical o de Comedia, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Canción Original. Sin embargo, el foco de atención volvió a centrarse en los comentarios de Derbez sobre la participación de Gómez en la cinta.

Durante una entrevista, el comediante fue nuevamente cuestionado sobre sus críticas, a lo que respondió con una reflexión sobre el incidente.

Aunque reiteró que no tenía malas intenciones, expresó: “Hice un comentario que no debí hacer. Entre compañeros nunca hay que criticarnos. Sentí que estaba en un espacio de cine, no de espectáculos”, señaló, subrayando que la crítica a Gómez no fue adecuada dentro de un contexto profesional.