Aubrey Plaza ha emitido un comunicado oficial tras la inesperada muerte de su esposo, el cineasta Jeff Baena. La actriz, conocida por su papel en Parks and Recreation, expresó su profundo dolor y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

“Esta es una tragedia inimaginable. Estamos profundamente agradecidos con todos los que han ofrecido apoyo. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este tiempo”, compartió Plaza a través de un comunicado conjunto con las familias Baena y Stern.

Baena, de 47 años, fue encontrado sin vida en su residencia de Los Ángeles el pasado 3 de enero. Las autoridades determinaron que la causa de muerte fue suicidio. El cineasta era reconocido por su trabajo en películas como The Little Hours y Life After Beth, en las que Plaza fue protagonista. La pareja colaboró en numerosos proyectos y mantenía una relación sólida desde 2011, formalizando su unión en 2021.