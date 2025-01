El estadounidense Jeff Baena, conocido por sus películas de comedia independiente, fue encontrado muerto el pasado viernes 3 de enero en su residencia en Los Ángeles a sus 47 años. Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la causa de su deceso ha sido clasificada como suicidio, aunque se mantienen las investigaciones abiertas.

Baena, quien se destacó por su trabajo en el cine independiente, saltó a la fama por dirigir y escribir películas como The Little Hours (2017) y Life After Beth (2014), ambas protagonizadas por su esposa, la actriz Aubrey Plaza. La pareja, que mantenía una relación privada desde 2011, se casó en 2021.

