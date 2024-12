Eugenio Derbez le pide disculpas a Selena Gómez

Eugenio Derbez reacciona a la decisión de su hijo, Vadhir, de quitarse su apellido en su nueva etapa artística

El video llegó a las manos de Selena, quien no se quedó callada al escuchar lo dicho por el mexicano, respondió en un comentario de TikTok, "Entiendo lo que piensan. Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película", dice la captura que circula en redes, en la que aparece su cuenta verificada.

Al responder, Eugenio pareció cambiar de parecer, en sus redes mandó un mensaje a la exestrella de Disney, "Querida Selena, realmente me disculpo por mis descuidados comentarios (...) Son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón".

Eugenio Derbez enfrenta una adicción que muchos han pasado por desapercibido