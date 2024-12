En el podcast Hablando de Cine con Gaby Meza, se conversó con respecto a la cinta, misma que se cataloga como una de las mejores del año. El material abarca temas como el femicidio, el narcotráfico y la violencia en México. La exestrella de Disney Channel hace el papel de Jessi, esposa del protagonista Manitas del Monte.

"Es una buena actriz, una muy buena cantante, pero el español no es su idioma principal, ni secundario, ni quinto... No habla español y, por eso, no sabe lo que está diciendo y al no saberlo, no puede haber matices en su interpretación... Por eso su interpretación no es convincente", declararon entre ambos. "Qué bueno que lo dices porque no podía creer que nadie estuviera hablando de eso", le respondió a Gaby.

