El mexicano incluso está pensando en tomar terapia psicológica para tratar el tema, "con Ale hemos tomado terapia muchas veces, antes de que nos casaramos, que yo no quería casarme, que yo no quería tener hijos, me acuerdo que tomamos terapia para tratar de resolver esto. He tomado algunas terapias pero nunca de mí ni de este problema que tengo de adicción al trabajo", dijo.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se reencontraron en el nacimiento de su nieta en común

De esta forma Derbez demuestra a sus seguidores que, verdaderamente, las luces, títulos, cámaras y lujos no son suficiente cuando no tienes con quién compartirlos, "me gustan los éxitos que he tenido, pero a nivel personal siento que me falta", concluyó.