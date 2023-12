Tras meses de lo sucedido y ya recuperado, el intérprete abrió su corazón a los televidentes del programa Ventaneando y confesó que aquel duro momento lo llevó al borde del abismo: "Los gritos que yo pegaba, y yo les decía ' por favor duérmanme, mátenme, ya no aguanto', ni llorar podía", contó sobre su experiencia en la localidad de Pistol.

"Finalmente, me durmieron, me acomodaron el hombro, no en su lugar, porque ya no había dónde meterlo, y me dijeron 'que Dios lo bendiga, vaya a buscar un hospital, porque esta fractura está muy complicada'", explicó. Posteriormente debió ser trasladado a Los Ángeles debido a su compleja condición.