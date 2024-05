Eugenio Derbez está en la boca de todos, el actor respondió a polémico video en su cuenta

Eugenio publicó otro video este domingo 26 de mayo, en el que revela que su opinión ha sido fuertemente criticada, haciéndolo blanco de insultos. También destacó que no hay nada de malo en pensar diferente, aún así, lo que no es correcto es atacar, dividir, agredir porque alguien no comparta el mismo pensamiento.

Por otro lado, concluyó el video pidiendo respeto por el partido de fútbol entre Cruz Azul y América, y destacó su fanatismo por su equipo, mencionado que deberían ganar y traer alegría a su hinchada.