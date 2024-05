El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó tras conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de este jueves 23 de mayo de 2024. En su rueda de prensa matutina dijo que juicio contra Ecuador por el asalto a la Embajada no termina.

A su juicio, debe quedar un precedente para que no se vuelva a violar el derecho internacional. Añadió a que “nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país”. “Esto ya está en la CIJ y allá se va a resolver, todo será a través de la Corte”, apuntó el mandatario.