¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, al borde del divorcio? El actor cuenta toda la verdad

A pesar de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo conforman una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo, durante sus 20 años de relación han sido protagonistas de algunos rumores sobre supuestas rupturas amorosas , y ahora no es la excepción.

El intérprete de Ludovico P.Luche aclaró todo lo que se ha estado comentando en las últimas horas durante una entrevista que brindó en una reciente visita a su país natal y contestó de una manera muy relajada, característica del comediante: “Ya me andan divorciando, pero no. Seguimos muy felizmente casados” , indicó Eugenio.

“Estoy muy bien con Ale, lo que pasa es que estoy trabajando mucho fuera de Los Ángeles y Aitana tiene escuela en Los Ángeles. Por eso ella está allá y yo acá, pero tenemos una maravillosa relación. Hay días que Ale no me soporta pero todo bien”, agregó el protagonista de No se aceptan devoluciones.