Sin embargo, como es de esperarse, las declaraciones y bromas alrededor del futuro nacimiento empiezan a exponerse en medios de comunicación de México. Días atrás la intérprete había declarado que espera que el nuevo miembro de la familia no se parezca tanto a su ex, Eugenio.

A partir de la noticia, las reacciones alrededor del nuevo pequeño no se hicieron esperar, la familia Derbez felicitó por todo lo alto a uno de sus miembros, y su madre, la famosa actriz de novelas, no se quedó atrás. Ambos futuros abuelos eran más que felices y expectantes por la llegada de un nuevo bebé.

Aún así, el actor reconocido a nivel internacional no se quedó callado: “Creo que todos queremos que sea una niña muy bonita. Lo más seguro es que tenga los genes de los Derbez”, expresó a la prensa, y agregó "Ya demostré que me salen bien. Entonces, qué puedo decir”.

José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, será padre por primera vez

Pese a las expresiones humorísticas, con pizcas de verdad, el actor aseguró que aligeró asperezas con su expareja, y de hecho le guarda cariño: “Siempre me ha dolido y, lo que siempre lo he dicho, es que me dolió mucho no haber visto a mi hijo crecer (...) Pero de ahí en fuera, yo ya limé asperezas con ella desde hace un par de años, sobretodo desde que sacamos serie y que he platicado mucho con José Eduardo del tema, ya me siento [más tranquilo]”.

De hecho, esta nueva llegada podría ponerlos frente a frente nuevamente: “Esperemos que la nieta nueva nos vuelve a unir y así será. Estaremos en el bautizo juntos”.