“Yo creo que Vadhir puede vivir solo y por sí mismo. En la música el tener creo que el apellido hace que la gente automáticamente le ponga una cara a lo que está escuchando, tienen todos estos prejuicios detrás , es justo lo que no quiero”, declaró en el encuentro con los medios debido a su tour musical.

A esto ya reaccionó su hermano, José Eduardo, quien dijo que pese a no tomar la misma decisión, respeta el punto de vista de su hermano. A él se le sumó el propio Eugenio, quien afirmó que antes de hacerse pública la noticia, ya había hablado con su hijo con respecto a las modificaciones que tendrá su nombre.

“Mucha gente sigue pensando que yo lo ayudo en todo. La verdad es que él ha hecho su carrera por sí mismo. De repente se frustra y me dice: ‘Papá, es que todo el mundo piensa que tú me consigues todas las cosas’. Por eso decidimos que ya no tuviera el apellido Derbez”, declaró.