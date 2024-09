Selena Gómez se mantiene optimista acerca de convertirse en madre, incluso si no sucede como ella esperaba originalmente. “Nunca he dicho esto, pero lamentablemente no puedo tener a mis propios hijos” , reveló la artista de 32 años en una entrevista con la entrevista Vanity Fair publicada este lunes 9 de septiembre.

La estrella de Only Murders in the Building habló anteriormente sobre cómo su medicación bipolar podría afectar la forma en que forma una familia. “Eso es algo muy, muy importante y presente en mi vida”, le dijo a la revista Rolling Stone en noviembre de 2022. “Como sea que deba tenerlos, los tendré (...) Creo que hay algo sobre mí que tal vez sea mi trastorno bipolar y que me mantiene humilde, de una manera oscura”.

Convertirse en madre es algo en lo que Gómez ha pensado mucho a lo largo de los años, incluso ha declarado su plan de adoptar un bebé si todavía estaba soltera cuando cumpliera 35 años. “Antes de conocer a mi novio, estuve soltera durante cinco años, con la excepción de algunas citas”, explicó a Vanity Fair. “Y pensé: 'Está bien, si esta es la vibra, entonces ¿qué es lo más importante para mí? Familia.'"