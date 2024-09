La millonaria riqueza de Selena Gómez gracias a su marca de cosméticos Rare Beauty

Lea También: Adele anuncia su retiro temporal de los escenarios con un millonario patrimonio

Además de Rare Beauty, Gómez ha acumulado riqueza a través de acuerdos de patrocinio con marcas como Puma y Louis Vuitton, así como de su participación en la serie "Only Murders In The Building" de Hulu, que le genera aproximadamente USD 6 millones por temporada. Su inmensa popularidad en redes sociales, con 424 millones de seguidores en Instagram, también ha impulsado sus negocios.

A pesar de los rumores sobre una posible venta de Rare Beauty, Gómez ha afirmado que está disfrutando demasiado del proceso y no tiene planes de vender la marca. En una entrevista, expresó su deseo de mantener el propósito original de Rare Beauty y no dejarse llevar por el éxito financiero.

