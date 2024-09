La banda musical compuesta por talento mexicano, no parece caducar, y en medio de tantas preguntas, Bibi Marín, su guitarrista, nos amplió en exclusiva la respuesta a sus dudas.

Siempre poner atención a lo que está sucediendo y acostumbrarte a estar incómodo haciendo cosas que quizás no sabías que ibas hacer. No necesariamente perder la esencia, sino experimentar. Un buen ejemplo es cuando incursionamos en lo urbano, fue meternos a un género del que no sabíamos ni cómo escribirlo, grabarlo, pero hay que aprender.

Hay que juntarse con gente que te enseñe y te lleve por buen camino, también tener satisfacción al escribir, interpretar... promocionarlo y defenderlo. Identificarte con lo que estás haciendo.

