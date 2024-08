Los magos de Waverly Place ya tienen fecha de estreno, la serie vuelve junto a Selena Gómez

Más de una década después del final de Los hechiceros de Waverly Place, la magia de la familia Russo está de vuelta con un nuevo spin-off titulado Wizards Beyond Waverly Place, cuyo estreno está previsto para el 29 de octubre en Disney Channel y el 30 de octubre en Disney+.

El regreso de este querido universo ha causado revuelo entre los seguidores de la serie original. Selena Gómez, quien retoma su papel como Alex Russo, expresó su emoción durante el estreno de la cuarta temporada de Only Murders in the Building en Hollywood.

"Me sentí como si estuviera en casa otra vez", comentó la actriz y cantante a Variety. "Estoy tan feliz de haber podido devolverle a los pequeños este regalo de la infancia".

