El pasado 1 de septiembre, durante un concierto en Múnich, la reconocida cantante británica Adele sorprendió a sus fans al anunciar que pondrá su carrera musical en pausa "durante un largo periodo de tiempo". La intérprete de éxitos como Rolling in the Deep expresó su deseo de descansar y disfrutar de "la vida que ha construido" tras más de tres años de actuaciones ininterrumpidas.

Adele, quien lleva casi una década marcando la industria musical, explicó que estos últimos tres años han sido los más largos que ha pasado en los escenarios, lo que la motivó a tomar esta decisión. "Me he pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí. Ahora quiero vivirla", comentó a su audiencia, dejando entrever que no tiene planes inmediatos de regresar con nuevos proyectos.