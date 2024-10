Como si se tratara de un favor especial, los fanáticos no hicieron caso omiso al vocalista y empezaron a cantar junto a é l, después de notar que en algunas ocasiones, se quedaba sin voz. Sin embargo, antes de 40 minutos de la hora estipulada para que el show culmine, el evento se detuvo.

"Como pueden ver, de la única forma que pueda continuar es si ustedes me ayudan" , dijo al público que, inevitablemente, se dio cuenta que algo ocurría con su artista favorito.

La exigencia hacia su voz después de la cancelación previa de conciertos por condiciones climáticas le trajeron consecuencias al grupo, ya que recibieron quejas por parte de algunos grupos de usuarios en redes sociales, debido a la finalización anticipada de los recitales.

En redes sociales, fanáticos empezaron a publicar algunos videos que evidenciaron lo ocurrido, "todavía no terminé de pagar la entrada", "las 200 lucas más malgastadas de mi año", decían algunos que se quejaban de lo ocurrido, mientras otros hacían responsables a su equipo de organización de conciertos, "no le pueden sobreexigir a su voz", "espero que esto no pase en Chile -donde se presentará próximamente-", "un poquito de empatía, hizo dos shows", entre otros.