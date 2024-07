Con 43 años recién cumplidos, el cantante decidió agradecer a sus millones de seguidores en redes sociales con una emotiva publicación en la que no estaba solo, sino muy bien acompañado.

Romeo Santos vivió su cumpleaños en medio del éxito , caducar no está en sus planes, en medio del estreno de una exitosa gira musical junto a su grupo , Aventura, el rey de la bachata compartió con sus seguidores parte de la celebración de su cumpleaños.

"Si a mis 43 me piden que con una sola palabra me describa, no lo podría hacer", declaró al inicio del texto, "hay varias versiones de Romeo, pero muy pocas personas verdaderamente conocen a Anthony", el cual es su nombre real, refiriéndose así a su faceta, tanto personal como artística.