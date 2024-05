¡Aventura vuelve a Ecuador! La banda de bachata confirma su último concierto en el país

Cerrando Ciclos no solo es una celebración de su música, sino también una mirada hacia el futuro de la agrupación, que siempre ha buscado dejar huella en cada presentación.

En un comunicado de prensa difundido en redes sociales, el líder de la querida banda, Romeo Santos, explicó: "Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada dónde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a tener que ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras faceta”.

¿Cuántos hijos tiene Romeo Santos? Así está conformada su discreta familia

Según la publicación de Feel The Club, el concierto en nuestro país se celebrará en la ciudad de Quito el próximo 19 de octubre del 2024. Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 27 de mayo en la página www.feelthetickets.com, hasta el momento se continúa esperando información con respecto a los precios de las mismas y sus localidades.