Todo sucedió en el Atanasio Girardot, este sábado 16 de septiembre. El cantante de bachata llenó el estadio e hizo gritar de emoción a miles de asistentes gracias a sus populares canciones de bachata. Sin embargo , también les otorgo la particular sorpresa en su pista Ella y yo , interpretada originalmente por Santos y Don Omar.

Pese a que, según sus propias declaraciones, el policía no conoce con perfección la letra del tema, la intención fue felicitada por parte del artista: lo abrazó e incluso animó delante del público con un "¡Arriba la policía!".

Estos son los inesperados requerimientos de Romeo Santos para sus conciertos en Ecuador

"Con todo respeto, pero físicamente no me parezco, ¿verdad?, pero si Romeo me lo permite, yo puedo cantar una de sus canciones, o que tú la empieces a cantar y yo la sigo”, dijo el policía, Romeo aceptó con gusto y cantaron otro de sus recordadas canciones, Obsesión, uno de sus grandes éxitos con la agrupación Aventura.