Posteriormente, sintió cómo, según sus propias palabras, " un cuchillo" estuviese clavado en su ojo , "fue tan intenso, sentí que me estaba quedando ciega", allí fue cuando recibió una llamada de su pareja, Romeo, "pensé 'ni si quiera puedo ver el teléfono', solo háblame, porque no puedo ver con este ojo", le respondió.

No pasó más tiempo para que la mujer de 39 años acuda con su médico. Después de una serie de estudios, le solicitaron más, "no me gustó lo que vi , se lo envié al neurólogo jefe de Mount Sinai Miami, necesitamos que te hagas otra exploración con contraste mañana por la mañana", fue la respuesta del doctor.

"Es algo que no esperaba. Pensé que [el doctor] iba a decir ‘oh, estás inflamado o estás estresado'. Pero cuando me dijo ‘puedes morir, necesitas operarte ayer, lo antes posible'. (Antes de) subirme a un vuelo, reorganicé a toda mi familia, a mis hijos, tengo tres niños menores de 5 años, en menos de 24, 48 horas", contó.

En medio del viaje, uno de sus hijos la llamó llorando, preguntándole dónde estaba, "en ese momento pensé 'Dios mío, no, ¿por qué me habla de esta manera, por qué se emociona tanto y llora?", Francelys pensó que iba a morir.

Gratamente la historia fue otra, la también modelo salió sin problemas de la operación, los médicos lograron retirarle los aneurismas antes de que estos se reventaran, “Cuando salgo de la cirugía, mi médico me dice ‘eres un milagro. Esto no sucede. Probablemente tenías unas pocas horas, no más de uno o dos días, para que esa cosa explotara y no ibas a sobrevivir’".