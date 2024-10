Aventura no se cansa de Ecuador, y Ecuador no se cansa de Aventura. Después de vivir por primera vez dos SOLD OUT a día seguido en el Estadio Olímpico Atahualpa, la legendaria agrupación Aventura confirma una nueva fecha del tour Cerrando Ciclos, pero en esta ocasión, en Guayaquil.

El show en la costa ecuatoriana será el próximo 18 de diciembre, las entradas estarán a la venta a partir del 30 de octubre en la página oficial de Feel The Club, y los puntos de venta disponibles en la ciudad.