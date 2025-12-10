Música
10 dic 2025 , 17:18

Paulina Tamayo recibe Disco de Oro póstumo por su álbum Paulina Eterna

Paulina Eterna, el último disco de la artista, es reconocido como la mayor producción del año en Ecuador.

   
    Paola y Willie con el disco de oro de Paulina Tamayo. ( RRS )
Fuente:
Redacción
El legado de Paulina Tamayo, conocida como La Grande del Ecuador, continúa haciendo historia en el país. A más de un mes de su partida, la artista fue reconocida con un Disco de Oro por las ventas de su álbum póstumo, Paulina Eterna.

El galardón, otorgado por My Own Boss Radio, fue entregado a los hijos de la artista, Willie y Paola, quienes compartieron la noticia en redes sociales, celebrando el impacto perdurable de su madre.

Según el anuncio de la familia, el álbum Paulina Eterna logró una venta histórica, convirtiéndose en el CD más vendido por una artista femenina en el país en el año, aunque no especificaron la cantidad de discos vendidos.

El premio, que los hijos de Paulina publicaron en Instagram, menciona que el reconocimiento es un homenaje a la trayectoria artística de la Grande del Ecuador, y como celebración a Paulina Eterna, álbum que el disco reconoce como la mayor producción del año.

En la cuenta de Instagram de la cantante, Willie y Paola publicaron un mensaje de agradecimiento a los fanáticos de su madre:

Quote

"Ya llegó el Disco de Oro de nuestra Grande del Ecuador. El álbum Paulina Eterna logró una venta histórica convirtiéndose en el CD más vendido por una artista femenina en el país. Felicitaciones Paulinita, desde el cielo sigues logrando hitos y récords que nos llena de orgullo a todos tus fans," expresaron sus hijos, destacando que su legado sigue vigente.

La producción de colección fue la última que dejó grabada la artista antes de su fallecimiento el pasado 21 de octubre a los 60 años.

Paulina Eterna no solo representa un hito en ventas, sino también una joya musical que reúne las últimas interpretaciones de Tamayo. El disco incluye una variedad de géneros que marcaron su trayectoria de más de cuatro décadas, como pasillos, música nacional y sanjuanitos.

