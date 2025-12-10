Puerto Rico detiene pagos a Miss Universo tras polémicas y exige más transparencia

El Gobierno de Puerto Rico, a través de la Compañía de Turismo, ha paralizado el desembolso de fondos públicos destinados a la organización de Miss Universo, el cual celebrará su 75ª edición en la Isla en 2026. La medida, confirmada por la directora ejecutiva de la agencia, Willianette Robles Cancel, responde a las recientes controversias que envuelven al certamen internacional, buscando asegurar la "transparencia" del evento que recibirá una significativa inversión pública. Lea: Fátima Bosch, Miss Universo 2025, abandona entrevista tras polémicas preguntas

Exigencias y razón del congelamiento de fondos

La decisión de detener el tercer pago de USD 1.5 millones –con el que se alcanzarían USD 4.5 millones de los USD 9 millones comprometidos para esta fase inicial– se tomó en medio de serias denuncias de corrupción y fraude en la organización del concurso. Lea: La organización de Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída, según otra concursante Robles Cancel, en declaraciones a El Vocero y a Primera Hora, diarios puertorriqueños, dejó claro que la meta de la medida es renegociar y establecer nuevas exigencias que no formaban parte de los acuerdos originales, con un enfoque primordial en la transparencia.

"No son preocupaciones, son exigencias que nosotros vamos a hacerle a una organización para efecto de transparencia. Nosotros como gobierno... le debemos respuestas... al pueblo de Puerto Rico," estipuló la funcionaria.

Hasta la fecha, el gobierno puertorriqueño ha desembolsado USD 3 millones. El pago que estaba pautado para el pasado lunes, 8 de diciembre, no se efectuó y queda condicionado a la celebración de una reunión formal con el CEO de la región de América de Miss Universo, Ronald Day. Lea: Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, por presunta difamación Como un ejemplo de las nuevas condiciones, la Directora de Turismo adelantó que solicitará que los resultados del jurado de Miss Universo se hagan públicos una vez finalizado el evento, sin oposición alguna.

El gobierno de Puerto Rico tomó medidas de transparencia en medio de la crisis que enfrenta Miss Universo, organización envuelta en escándalos. Estos, incluyen una orden de arresto por fraude contra la copropietaria Anne Jakkaphong, una investigación al dueño Raúl Rocha Cantú por presuntos vínculos con el crimen organizado y denuncias de corrupción tras la coronación de Fátima Bosch en 2025. Lea: Tailandia emite orden de arresto contra Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo La directora de Turismo aclaró que los fondos puertorriqueños no van a cuentas personales, sino a la producción del certamen, y confirmó que el evento de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico no se cancelará. La inversión de USD 9 millones se mantiene por su proyectado impacto económico de hasta USD 200 millones:

“Esto es una inversión que el gobierno de Puerto Rico quiere hacer o planifica hacer por una simple razón, porque el retorno de inversión de este evento le va a generar a Puerto Rico entre USD 80 y USD 200 millones" señaló.