Fátima Bosch, Miss Universo 2025, abandona entrevista en vivo tras polémicas preguntas

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/fatima-bosch-rompe-silencio-miss-universo-merezco-esta-corona-CE10504789 target=_blank>Fátima Bosch</a>, la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/raul-rocha-presidente-miss-universo-imputado-trafico-drogas-armas-DC10475327 target=_blank>Miss Universo 2025</a>, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán mediático tras <b>un tenso episodio</b> en televisión. La mexicana <b>abandonó abruptamente una entrevista en vivo</b> en el<i></i><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/nadia-mejia-revela-punto-quiebre-miss-universo-no-quiero-recordar-noche-BG10526465 target=_blank></a>