Fátima Bosch, Miss Universo 2025, abandona entrevista en vivo tras polémicas preguntas

La reina de belleza abandonó los estudios de un popular matinal al ser cuestionada sobre las controversias que rodean su coronación y a Miss Universo.

   
    El primer mes de reinado de Fátima Bosch ha sido el más polémico hasta ahora en la historia de Miss Universo. ( RRSS )
Fátima Bosch, la Miss Universo 2025, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán mediático tras un tenso episodio en televisión.

La mexicana abandonó abruptamente una entrevista en vivo en el programa Pica y se Extiende de Telemundo y, posteriormente, canceló toda su agenda programada con la cadena para la semana.

Fátima Bosch en el momento de su coronación como Miss Universo.
Fátima Bosch en el momento de su coronación como Miss Universo. ( Rungroj Yongrit / EFE )

Desde su coronación en noviembre, Bosch ha estado en el centro de la polémica debido a las investigaciones internas del certamen y los señalamientos contra Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo.

Los conductores, Lourdes Stephen y Carlos Adyan, abordaron directamente estas controversias durante la emisión del domingo.

Uno de los puntos de quiebre fue la pregunta de Carlos Adyan sobre el tema de las visas de algunas candidatas: “¿Qué les dirías a las chicas que quizá no tienen el privilegio de una visa como la tuya?”, consultó.

Aunque Bosch respondió inicialmente que "todas deberían tener las mismas oportunidades", añadió una declaración que generó fricción:

Quote

“Miss Universo es una empresa y un trabajo. Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”.

La tensión se intensificó cuando Lourdes Stephen la interrogó sobre si habría concursado sabiendo que estallarían las polémicas que involucran al presidente del certamen y la congelación de cuentas bancarias. Bosch defendió su decisión:

“Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esos temas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres. No creo que se deba relacionar mi participación con asuntos externos”.

La reina mexicana lamentó que el foco mediático se centre en las polémicas y no en su labor social:

Quote

“Tristemente, vivimos en una sociedad donde todavía molesta ver a una mujer brillar. A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan cosas polémicas”.

Fátima Bosch en el salón azul de las Naciones Unidas.
Fátima Bosch en el salón azul de las Naciones Unidas. ( RRS )

Otro momento de incomodidad ocurrió cuando Adyan preguntó por la demanda por difamación presentada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, luego de que Bosch afirmara que él la había llamado "tonta".

Bosch negó categóricamente la situación en vivo: “Yo no tengo ninguna demanda. No he difamado a nadie. No quiero hablar de ese tema”. Sin embargo, Carlos Adyan reveló que, fuera de cámaras, la reina le dio una versión diferente:

Quote

"Me comentó que su papá ya estaba al tanto y manejando la situación legal. Es decir, sí sabe que la demanda existe, aunque no lo expresó de esa manera en la entrevista”.

El momento de la retirada

Pese a que los conductores habían anunciado que Bosch se quedaría durante el resto del programa y para cubrir otros espacios de Telemundo durante la semana, Adyan informó que la Miss Universo había decidido abandonar el estudio y cancelar por completo su agenda con la cadena.

Posteriormente, en otro espacio de la cadena (En Casa con Telemundo), Adyan aclaró la posición del medio:

Quote

“Quiero aclarar que resaltamos la labor que ella hace y la de la organización con el tema del empoderamiento de la mujer, pero no somos responsables si ella tiene algún problema respondiendo. Por eso decidió abandonar los programas”.

La polémica continúa mientras Fátima Bosch, a menos de un mes de su coronación, lucha por centrar la atención en su reinado y no en las controversias que lo rodean.

