Miss Jamaica será trasladada de regreso a su país luego de su caída en Miss Universo

La Organización Miss Universo y la familia de Gabrielle Henry, Miss Jamaica Universe 2025, emitieron este lunes un comunicado conjunto para actualizar su estado de salud y anunciar su inminente traslado a Jamaica.

La candidata será repatriada en los próximos días acompañada por un equipo médico completo, que la llevará directamente a un hospital local para continuar su recuperación.

Henry, de 29 años, permanece bajo estricta observación desde el 19 de noviembre, cuando sufrió un grave accidente durante la competencia preliminar del Miss Universo en Bangkok. Tras la caída, fue ingresada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos.