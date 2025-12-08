Miss Jamaica será trasladada de regreso a su país luego de su caída en Miss Universo

La Organización <b>Miss Universo</b> y la familia de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/miss-jamaica-hospitalizada-tras-fuerte-caida-miss-universo-2025-HB10446661 target=_blank>Gabrielle Henry,</a> Miss Jamaica Universe 2025, emitieron este lunes un comunicado conjunto para actualizar su estado de salud y anunciar su <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/miss-jamaica-caida-escenario-uci-JA10459374 target=_blank>inminente</a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/miss-universo-culpo-miss-jamaica-caida-segun-concursante-GN10486000 target=_blank></a> <b></b><b></b>