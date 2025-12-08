Televisión
Miss Jamaica será trasladada de regreso a su país luego de su caída en Miss Universo

La organización confirma el traslado médico de Gabrielle Henry y desmiente rumores sobre el accidente ocurrido en Bangkok.

   
    Miss Jamaica durante la previa de Miss Universo 2025. ( RRSS )
La Organización Miss Universo y la familia de Gabrielle Henry, Miss Jamaica Universe 2025, emitieron este lunes un comunicado conjunto para actualizar su estado de salud y anunciar su inminente traslado a Jamaica.

La candidata será repatriada en los próximos días acompañada por un equipo médico completo, que la llevará directamente a un hospital local para continuar su recuperación.

Lea: La organización de Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída, según otra concursante

Henry, de 29 años, permanece bajo estricta observación desde el 19 de noviembre, cuando sufrió un grave accidente durante la competencia preliminar del Miss Universo en Bangkok. Tras la caída, fue ingresada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos.

La noticia fue confirmada por su familia mediante su cuenta de Instagram, en la que informaron que Gabrielle volverá a su país natal en los próximos días para continuar con su tratamiento, aunque deberá permanecer bajo vigilancia médica:

“Regresará a Jamaica en los próximos días acompañada de un equipo médico completo y será trasladada directamente al hospital para continuar su tratamiento y recuperación”, detalló el comunicado.

El traslado se realizará en un vuelo medicalizado, dado el delicado estado de la paciente y la necesidad de monitoreo permanente durante el viaje.

Uno de los puntos más destacados de la declaración es la respuesta de la Organización Miss Universo, que ha asumido “plena e inmediata responsabilidad sin dudarlo” por lo ocurrido.

Lea: Tailandia emite orden de arresto contra Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo

Asimismo, MUO detalló que también costearán el vuelo de repatriación con escolta médica y han garantizado que asumirán todos los gastos futuros derivados de las lesiones provocadas por el incidente.

La familia Henry expresó su “profundo agradecimiento”, resaltando que la respuesta de la organización ha ido más allá de la responsabilidad profesional y ha reflejado devoción y protección.

Lea: Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, revela por qué Costa de Marfil no ganó la corona

La declaración también abordó directamente los rumores que circularon en algunos medios internacionales, los cuales insinuaban que la propia Henry habría tenido responsabilidad en la caída:

“Ciertas informaciones de prensa que sugieren que la Dra. Henry contribuyó de alguna manera al incidente son totalmente inexactas. La Organización Miss Universo nunca ha atribuido la culpa a la Dra. Henry y confirma que dichas insinuaciones son infundadas y no reflejan la realidad.”

