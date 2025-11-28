Televisión
28 nov 2025 , 14:27

La organización de Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída, según otra concursante

Miss Haití reveló que la Organización Miss Universo intentó culpar a Miss Jamaica por su dramática caída durante la preliminar.

   
    Miss Jamaica durante su presentación en traje de gala. ( RRSS )
El reciente certamen Miss Universo se ha visto envuelto en una nueva y seria controversia. Tras el accidente de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien se desplomó desde la tarima en la ronda preliminar, la concursante Melissa Sapini, representante de Haití, ha revelado el ambiente tóxico que se vivió tras bambalinas, asegurando que miembros de la organización intentaron culpar a la propia modelo lesionada.

Lea: Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, es imputado por tráfico de drogas y armas en México

¿Qué dijo Miss Universo?

El dramático momento ocurrió durante el desfile en traje de noche, cuando Gabrielle Henry, vistiendo un traje naranja, perdió el equilibrio y cayó ante cientos de asistentes. Videos virales mostraron a la candidata siendo retirada en camilla.

Lea: Nadia Mejía rompe el silencio, apoya a Costa de Marfil y advierte: "Tengo cosas que decir de Miss Universo"

Poco después del accidente, las concursantes fueron convocadas a una reunión de emergencia. Según el testimonio de Melissa Sapini a la revista People, un miembro del staff comenzó la conversación insinuando que la responsabilidad recaía en Miss Jamaica:

Quote

"El primer comentario que escuchamos fue que había sucedido porque ella ‘no estaba prestando atención’," contó Miss Haití.

La concursante describió la respuesta como inadecuada y chocante: "Yo no sé si lo manejaron correctamente. Nos quedamos en shock. Fue aterrador".

Miss Jamaica en la previa de Miss Universo.
Miss Jamaica en la previa de Miss Universo. ( RRS )

Aunque el mismo integrante del equipo intentó luego enfatizar que "la seguridad es la prioridad número uno", la frase inicial caló hondo, incomodando y haciendo sentir culpables a muchas de las participantes.

Lea: Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, revela por qué Costa de Marfil no ganó la corona

Mientras el drama escalaba detrás de escena, la salud de Miss Jamaica continuó siendo delicada. Aunque días después se confirmó que no tenía fracturas, los médicos determinaron que debía permanecer al menos siete días en terapia intensiva para monitoreo especializado.

El dueño del certamen, Raúl Rocha, informó que visitó a la candidata, quien se recupera acompañada de su madre y su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels.

