La organización de Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída, según otra concursante

El reciente certamen Miss Universo se ha visto envuelto en una nueva y seria controversia. Tras el accidente de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien se desplomó desde la tarima en la ronda preliminar, la concursante Melissa Sapini, representante de Haití, ha revelado el ambiente tóxico que se vivió tras bambalinas, asegurando que miembros de la organización intentaron culpar a la propia modelo lesionada. Lea: Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, es imputado por tráfico de drogas y armas en México

¿Qué dijo Miss Universo?

El dramático momento ocurrió durante el desfile en traje de noche, cuando Gabrielle Henry, vistiendo un traje naranja, perdió el equilibrio y cayó ante cientos de asistentes. Videos virales mostraron a la candidata siendo retirada en camilla. Lea: Nadia Mejía rompe el silencio, apoya a Costa de Marfil y advierte: "Tengo cosas que decir de Miss Universo" Poco después del accidente, las concursantes fueron convocadas a una reunión de emergencia. Según el testimonio de Melissa Sapini a la revista People, un miembro del staff comenzó la conversación insinuando que la responsabilidad recaía en Miss Jamaica:

"El primer comentario que escuchamos fue que había sucedido porque ella ‘no estaba prestando atención’," contó Miss Haití.

La concursante describió la respuesta como inadecuada y chocante: "Yo no sé si lo manejaron correctamente. Nos quedamos en shock. Fue aterrador".

