Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, es imputado por tráfico de drogas y armas en México

La información, detallada por el periodista Carlos Loret de Mola y el periódico Reforma , revela que el empresario, quien adquirió el 50% de Miss Universo a finales de 2023, ha optado por acogerse al programa de testigos protegidos de la FGR tras la emisión de la orden de aprehensión.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México lo ha imputado por los gravísimos delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y tráfico ilegal de hidrocarburos ( huachicol ) .

La organización Miss Universo se enfrenta a su crisis más grave tras confirmarse que existe una orden de detención contra Raúl Rocha Cantú , copropietario y presidente del certamen.

La investigación de la FGR, que desencadenó la causa penal número 495/2025 el 15 de noviembre, sostiene que la red dirigida por Rocha Cantú implementó esquemas sistemáticos para beneficiar al crimen organizado.

1. Tráfico de Hidrocarburos: La organización presuntamente robaba y traficaba combustible desde Guatemala, el cual era mezclado con aditivos en centros logísticos en Querétaro ("La Espuela" y "El Patio") para mejorar su presentación. Este producto final era distribuido a diversas firmas mediante empresas fachada, eludiendo controles fiscales.

2. Tráfico de Armas: La indagatoria identificó el uso de empresas de seguridad privada (como SETER, SEGURIMEX y Servicios Integrales Valbon) para adquirir, transportar y rematricular armas de fuego de manera ilegal. La empresa SETER habría sido utilizada para abastecer de armamento a grupos criminales como el Cártel del Golfo en Tamaulipas y el Grupo Sombra en Veracruz.

Hasta el momento, ni Raúl Rocha Cantú ni la organización Miss Universo han emitido declaraciones públicas sobre este escándalo que amenaza con desestabilizar la marca global del certamen de belleza, ya marcada por las polémicas de la reciente final en la que resultó ganadora la mexicana Fátima Bosch.