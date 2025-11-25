Televisión
25 nov 2025 , 14:10

Fátima Bosch rompe el silencio ante las acusaciones de fraude en Miss Universo 2025

Cuatro días después de su coronación, Miss Universo 2025 utilizó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para denunciar ataques xenófobos.

   
  • Fátima Bosch rompe el silencio ante las acusaciones de fraude en Miss Universo 2025
    Fátima Bosch como Miss Universo en Tailandia. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha estado marcado por la controversia desde el momento de su coronación.

Apenas cuatro días después de recibir la corona, la reina de belleza rompió el silencio sobre las persistentes críticas y los graves rumores de fraude que rodean su victoria.

Aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Bosch utilizó sus historias de Instagram para denunciar el acoso digital extremo que ha estado recibiendo.

Lea: Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, revela por qué Costa de Marfil no ganó la corona

Victoria Kjaer coronando a Fátima Bosch.
Victoria Kjaer coronando a Fátima Bosch. ( Rungroj Yongrit / EFE )

¿Qué pasó con Fátima Bosch?

La Miss Universo mostró capturas de pantalla de chats privados, revelando la identidad de usuarios que la han agredido verbalmente con insultos xenófobos, fuertes acusaciones de amaño y, alarmantemente, amenazas de muerte.

Lea: Tailandia emite orden de arresto contra Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo

Ante esta ola de odio, Fátima Bosch emitió un emotivo y contundente mensaje contra la violencia de la que está siendo víctima a raíz de la polémica:

Quote

"He recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané [...] La violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad."

La Miss Universo, firme en su posición, aseguró que estos ataques no la derrumban, pero que muchas personas podrían verse afectadas en su salud mental y emocional. Su mensaje fue una invitación a la resistencia: "Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito."

Mensajes de odio que recibió Fátima Bosch.
Mensajes de odio que recibió Fátima Bosch. ( Captura de pantalla )

La declaración de Bosch llega en un momento de máxima tensión para la organización Miss Universo 2025. Desde la noche de la final, han circulado rumores de que el presidente del certamen, Raúl Rocha, habría influenciado en la decisión.

Lea: Nadia Mejía acepta el título de Miss El Tocuyo en su cumpleaños

Las acusaciones alcanzaron su punto más álgido cuando Omar Harfouch, exjurado de Miss Universo, afirmó públicamente que la candidata ganadora habría "comprado" la corona, una acusación directa de corrupción que ha manchado gravemente la credibilidad del concurso.

En respuesta a sus detractores, Bosch reafirmó su integridad:

Quote

"A quienes me han atacado e inventado calumnias les digo: mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas".

Temas
Entretenimiento
corrupción
Miss Universo
fraude
certamen de belleza
espectáculo
polémica
reina de belleza
pasarela
Fátima Bosch
Mundo
Noticias
Recomendadas