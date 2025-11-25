Fátima Bosch rompe el silencio ante las acusaciones de fraude en Miss Universo 2025

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha estado marcado por la controversia desde el momento de su coronación.

Apenas cuatro días después de recibir la corona, la reina de belleza rompió el silencio sobre las persistentes críticas y los graves rumores de fraude que rodean su victoria.

Aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Bosch utilizó sus historias de Instagram para denunciar el acoso digital extremo que ha estado recibiendo.

