El rock español pierde a Robe Iniesta, líder de Extremoduro

A los 63 años murió Robe Iniesta, reconocido músico extremeño y vocalista de la emblemática banda de rock Extremoduro, de acuerdo con un comunicado difundido este miércoles por su agencia de comunicación. Lea: VIDEO | Shakira comparte escenario con sus hijos Milán y Sasha durante su gira mundial "Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han escrito en la nota publicada en la página web, que no informa sobre la causa de la muerte.

Plasencia (Cáceres) decreta tres días de luto oficial

El Ayuntamiento de Plasencia, en España declaró tres días de luto oficial tras la muerte del músico. Como señal de duelo, las banderas de la ciudad permanecerán a media asta durante ese periodo. El Gobierno local también pondrá en el zaguán del salón de plenos un libro de condolencias a disposición de los vecinos. Además, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha avanzado que el Ayuntamiento trabajará para materializar el proyecto que el artista impulsó: un gran centro de creación en el que convivieran de manera transversal distintas disciplinas artísticas.

El pasado mes de noviembre, el Pleno municipal aprobó por unanimidad de todos lo grupos políticos el inicio del expediente para el nombramiento de Robe Iniesta como hijo predilecto de la capital del Jerte.

Le puede interesar: Influencer que agredió a Ariana Grande fue atrapado y expulsado de concierto de Lady Gaga La intención del consistorio era que el acto institucional de entrega del título se celebrara en primavera, en el que "la música, y sobre todo la música de Roberto Iniesta, sea la protagonista".

Problemas de salud en su gira de despedida

En noviembre de 2024, el vocalista y compositor de Extremoduro y líder actualmente de la banda Robe canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira Ni Santos ni Inocentes tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Como detalló el comunicado remitido entonces a los medios ante la suspensión de los conciertos, dicha afección le obligó a guardar reposo absoluto.

Músico de culto