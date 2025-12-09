Fallece el músico Jorge Martínez, líder de Ilegales, por cáncer

<b>El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cantante target=_blank>cantante</a> de la banda de punk-<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/rock target=_blank>rock</a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/espana target=_blank>española</a> Ilegales, Jorge Martínez, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fallecimiento target=_blank>falleció</a> el 9 de diciembre de 2025, a los 70 años a causa de un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cancer target=_blank>cáncer</a>,</b> informó este martes su agencia de representación. <b>Lee más<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/leyenda-del-reggae-jimmy-cliff-fallecio-GD10465740 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>