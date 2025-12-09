Fallece el músico Jorge Martínez, líder de Ilegales, por cáncer

El cantante de la banda de punk- rock española Ilegales, Jorge Martínez, falleció el 9 de diciembre de 2025, a los 70 años a causa de un cáncer , informó este martes su agencia de representación.

Jorge Martínez, también conocido como Jorge Ilegal, llevaba más de 40 años al frente de una de las bandas legendarias del rock en español y era uno de los pocos de su generación que seguía activo.

Martínez nació el 1 de mayo de 1955 en Avilés, España. Se lo considera fundador y líder de la banda Ilegales. La banda se creó en la ciudad asturiana de Oviedo a finales de los 1970 y se dio a conocer a principios de los 1980.

Entre los temas exitosos están “Tiempos nuevos, tiempos salvajes” (1982), “Soy un macarra” (1984), “El norte está lleno de frío” (1985) y “¡Hola mamoncete!” (1986).

Su último trabajo es "Joven y arrogante", y el propio Martínez indicó que este álbum "es una postura inherente al rock and roll. La arrogancia no se debería perder nunca. La juventud evidentemente se pierde indefectiblemente por una cuestión vital, aunque a mí todavía me queda juventud, y también me queda arrogancia, por supuesto. Cada concierto de Ilegales es lo que debe ser un concierto de rock: un ejercicio de arrogancia."

Entre sus canciones favoritas estaban "Other End of Town" (1980), "Lodi" (1969) y "Black is Black "(1966), entre otras. La canción que lo inspiró a ser músico fue esta última del grupo musical Los Bravos.

