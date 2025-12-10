VIDEO | Shakira comparte escenario con sus hijos Milán y Sasha durante su gira mundial

La segunda fecha de Shakira en el estadio de Veléz en Argentina, dejó un momento inédito dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour.

Durante el show, la artista estuvo acompañada en el escenario por sus hijos, Milán y Sasha, quienes interpretaron junto a ella la canción Acróstico, esta sería la primera presentación en vivo ante el público.

La escena ocurrió ante un estadio completo, en medio de una serie de conciertos que agotaron localidades para las funciones del 8, 9 y 11 de diciembre de 2025, en Buenos Aires.

La llegada de la cantante a la capital argentina convocó a miles de seguidores, en una gira que recorre distintas etapas de su trayectoria musical.

En esta ocasión, Milán y Sasha subieron al escenario vestidos con trajes celestes y blancos y se ubicaron frente a los micrófonos para cantar la balada que su madre les dedicó ante 45 mil personas.

La presentación se dio en el marco de un espectáculo caracterizado por una producción de gran escala, que combina recursos visuales, coreografías y segmentos más íntimos. La participación de los hijos de la artista se integró como uno de los pasajes destacados de la noche.