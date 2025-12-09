Música
Shakira rinde un emotivo homenaje a Gustavo Cerati en su concierto en Vélez, Argentina

La artista colombiana sorprendió al público argentino al interpretar Día Especial, una canción que grabó junto al exlíder de Soda Stereo.

   
    Shakira dará un total de cinco conciertos en Argentina. ( Captura de Pantalla )
Shakira continúa arrasando con su millonaria gira Las Mujeres ya no Lloran World Tour, en esta ocasión, en el cono sur de América, donde sorprendió a los asistentes con un emotivo homenaje, que hizo saltar las lágrimas a más de uno.

El Estadio Vélez se llenó de ovación el lunes 8 de diciembre de 2025 cuando, en las pantallas gigantes, apareció la imagen de Gustavo Cerati, seguido de los primeros acordes de Día Especial.

Esta pieza, que forma parte del álbum Fijación Oral Vol. 1, es una de las colaboraciones más significativas entre ambos artistas. La voz del músico ya fallecido se unió a la de Shakira, generando un dúo virtual y desatando la emoción colectiva en el público.

Antes de entonar la canción, la cantante compartió unas emotivas palabras que recordaron su profunda amistad:

"Siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial. Por eso nuestra amistad durará para siempre. Promesa cumplida", expresó la artista.

La canción Día Especial es una pieza clave que ilustra la sólida relación artística y personal que existió entre Shakira y Gustavo Cerati. Su amistad, que comenzó cuando eran vecinos en sus casas de vacaciones en Punta del Este, Uruguay, se transformó en una colaboración profesional sumamente fructífera.

Para su reciente concierto en Buenos Aires, la artista barranquillera incluyó este tema, que forma parte de su álbum Fijación Oral Vol. 1 (2005).

Cerati tuvo una participación significativa en este disco, aportando arreglos, guitarras y producción en varias pistas, incluidas No y La Pared. Curiosamente, La Pared fue reversionada recientemente en formato sinfónico con motivo del 20.º aniversario del lanzamiento de aquel álbum.

Ya en varias entrevistas, Shakira expresó lo cercana que ha sido a Cerati, como en 2021, cuando confesó la influencia que tuvo Cerati en su canción Sale el Sol:

“Él tocó la guitarra en ‘Mariposas’, escribimos ‘Tu boca’ juntos en Punta del Este. Ahí tengo un granero y hacíamos improvisaciones; yo tocaba la batería y él tocaba la guitarra, así surgió la canción y es una de mis favoritas porque es muy rockera. En Bahamas hicimos ‘Devoción’ y aunque ‘Sale el sol’ no es una canción que escribí con él, sí se nota mucho su influencia sobre mí, se nota que soy Ceratiana ”.

