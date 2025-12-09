Shakira rinde un emotivo homenaje a Gustavo Cerati en su concierto en Vélez, Argentina

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/asi-despidio-shakira-ecuador-regalos-gran-caravana-fanaticos-IE10411090 target=_blank>Shakira</a> continúa arrasando con su millonaria gira <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/shakira-podria-lucir-vestido-ecuatoriano-ultimo-concierto-quito-GF10407771 target=_blank>Las Mujeres ya no Lloran World Tour</a>, en esta ocasión, en el <b>cono sur de América</b>, donde sorprendió a los asistentes con un emotivo homenaje, que hizo <b>s</b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/shakira-percance-mano-concierto-quito-KF10405971 target=_blank></a> <i></i>