Paulina Eterna: Todos los detalles del regalo póstumo de La Grande del Ecuador a sus fans

La conmoción por el fallecimiento de Paulina Tamayo, conocida cariñosamente como La Grande del Ecuador, el pasado 21 de octubre a los 60 años, se ha transformado en expectativa tras revelarse un emotivo regalo que la artista dejó preparado para sus seguidores: un disco conmemorativo. Bajo el nombre de Paulina Eterna, este álbum fue terminado y entregado por la cantante a su hijo, Willie Tamayo, con la intención de que fuera lanzado una vez que ella "se fuera de gira a conquistar los escenarios celestiales". Aquí todos los detalles de este álbum póstumo. Lea: ¿Por qué Paulina Tamayo lloraba con la Canción de los Andes?

Un álbum con sabor latinoamericano

En declaraciones a Ecuavisa, Willie Tamayo confirmó los detalles del proyecto. El disco es una joya musical que combina géneros, dando un fuerte realce a la música ecuatoriana sin dejar de lado temas internacionales. Lea: La hija de Paulina Tamayo se despide de su madre con emotivo mensaje El álbum incluirá diez canciones y fue concebido como un trabajo de colaboraciones. Paulina Tamayo grabó cada dueto viajando a los países de los artistas invitados y mantuvo el proyecto en secreto, trabajando en paralelo a sus giras, "previendo lo que se avecinaba" según declaró su hijo. Entre las colaboraciones estelares se encuentran:

Alberto Plaza (Chile)

Tormenta (Argentina)

Los Kjarkas (Bolivia)

Los Panchos (México)

Los Visconti (Argentina)

Eva Ayllón (Perú)

Además de estos grandes nombres internacionales, la artista grabó la última canción del disco con sus queridas amigas y talentos nacionales Margarita Laso y Quimera. Lea: Amigos y seguidores de Paulina Tamayo podrán visitar el lugar donde descansan sus restos El repertorio será una mezcla variada que incluye folclore ecuatoriano, pasillo, y hasta éxitos internacionales, como el tema Chico de mi Barrio junto a Alberto Plaza, mostrando la versatilidad que caracterizó su carrera de más de cinco décadas.

El álbum se planteó como un regalo de la propia Paulina a sus seguidores.

Posible lanzamiento y Misa Campal

Willie Tamayo señaló que el lanzamiento del álbum está planeado para el próximo mes, conmemorando el primer mes de su partida, aunque asegura que todavía se encuentran planificando el evento. Lea: Paulina Tamayo, embajadora del folclore y la música nacional, deja un legado imborrable Además del disco, la familia planea honrar a la artista con una Misa Campal que permita la asistencia masiva de sus seguidores, muchos de los cuales no pudieron entrar a la Basílica del Voto Nacional debido a la masiva afluencia de personas:

"Esperamos poder lanzar este álbum cuando mi mami cumpla un mes de fallecida, para lo cual esperamos poder organizar una Misa Campal a la que todos puedan asistir ya que durante la misa en la Basílica, muchos se quedaron fuera sin despedirse," indicó Willie.

Willie y Paulina Tamayo durante un concierto en el Teatro San Gabriel.