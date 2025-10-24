Paulina Eterna: Todos los detalles del regalo póstumo de La Grande del Ecuador a sus fans

La conmoción por el fallecimiento de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/paulina-tamayo-fallecio-hospital-quito-IC10307843 target=_blank>Paulina Tamayo</a>, conocida cariñosamente como <b>La Grande del Ecuador,</b> el pasado <b>21 de octubre</b> a los 60 años, se ha transformado en expectativa tras revelarse un <b>emoti</b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/paulina-tamayo-repaso-55-anos-legado-musical-grande-del-ecuador-OC10307867 target=_blank></a><b></b><i></i><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/esta-es-tragica-historia-detras-de-cancion-de-los-andes-tema-paulina-tamayo-NC10309646 target=_blank></a>