Los Hijos de Paulina Tamayo rinden homenaje a la Grande del Ecuador para En Contacto

A un mes de la sensible partida de Paulina Tamayo, recordada como La Grande del Ecuador, En Contacto dedicó un programa especial para celebrar su inmenso legado en la música y el pasillo ecuatoriano. Sin embargo, el momento culmen llegó cuando Willie y Paola, hijos de Paulina, rindieron tributo a la Grande del Ecuador con una canción que, según afirmaron a Ecuavisa, es especial para su madre, y su familia, aquí los detalles. Lea: ¿Por qué Paulina Tamayo lloraba al cantar La Canción de los Andes?

Paulina Tamayo en el set de Ecuavisa Quito. ( )

Un pasillo con historia familiar

La interpretación de los hijos de Paulina, quienes subieron al escenario para rendir un homenaje musical a su madre, se llevó a cabo en los estudios de Ecuavisa Quito, en compañía de Dora West y Santiago Naranjo. Escogieron el pasillo Amor y más amor, una melodía con un profundo significado personal para la familia.

"Hoy, quisimos cantarle esto porque ella decía que nosotros éramos eso, amor y más amor, y además porque con esta canción mi papá le cortejó a mi mami, por eso tiene un significado tan especial para nosotros", reseñó Willie, uno de los hijos de la artista.

Con ellos, el set de En Contacto se transformó en un tributo visual a la trayectoria de Paulina Tamayo, exhibiendo elementos que la caracterizaron en vida, como varios de sus vestidos icónicos, sus discos más importantes y una pequeña muestra de su museo personal. Lea: Paulina Tamayo dejó un álbum póstumo como regalo para sus fans: Aquí todos los detalles Acompañando a la familia, estuvieron presentes varias figuras fundamentales del entretenimiento y la música ecuatoriana que compartieron escenario y amistad con Tamayo, incluyendo a:

Margarita Lasso

Hilda Murillo

Don Medardo y sus Players

Juan Fernando Velasco

Parte del homenaje a Paulina Tamayo en Ecuavisa Quito. ( )

A pesar del dolor por la pérdida, la familia se mostró agradecida por el cariño del público. Willie expresó: "Fue algo muy inesperado, tengo días en los que me siento vulnerable, pero lo que quiero rescatar de esto es el lindo amor del público". Lea: Así fue una de las últimas presentaciones de Paulina Tamayo: junto a sus hijos y al público que amó Paola, su hija, reveló que en realidad, la música no es su profesión, pero que lo hace para estar cerca de su madre: "La verdad que es la única forma que tengo de conectar con mi Paulina Eterna [...] no es mi profesión, pero lo hago desde el fondo de mi corazón" dijo Paola. Sobre su interpretación, Willie dijo a Ecuavisa:

"Mi mamita era muy crítica al momento de escuchar una canción, era muy exigente, su consejo siempre era que afinaramos, pero sobre todo, que transmitieramos para llegar al público [...] Esto lo hago por amor a mi mami y a su público".