Los Hijos de Paulina Tamayo rinden homenaje a la Grande del Ecuador para En Contacto

A un mes de la sensible partida de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/hijo-paulina-tamayo-lanza-coleccion-munecas-PA10455846 target=_blank>Paulina Tamayo</a>, recordada como <b>La Grande del Ecuador</b>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/paulina-tamayo-recibe-premio-postumo-sarime-music-awards-2025-NE10416496 target=_blank>En Contacto</a> dedicó un programa especial para celebrar su <b>inmenso legado</b> en la música y el pasillo ecuatoriano. S<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/esta-es-tragica-historia-detras-de-cancion-de-los-andes-tema-paulina-tamayo-NC10309646 target=_blank></a>