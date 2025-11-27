Así fue la previa de Romeo Santos y Prince Royce antes de la salida de su próximo álbum

Un encuentro histórico que consolida el futuro de la bachata se vivió anoche en el <b>Madison Square Garden</b>. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/2024-07-22-romeo-santos-foto-revela-cantidad-real-hijos-EN7719350 target=_blank>Romeo Santos y Prince Royce</a> presentaron <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/cazzu-belinda-se-reunen-mexico-indirecta-para-nodal-HA10457330 target=_blank>Better Late Than Never</a> (<i>Mejor tarde que nunca</i>), su<b></b><i></i> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/romeo-santos-prince-royce-anuncia-album-better-late-than-never-FD10466311 target=_blank></a>