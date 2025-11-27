Así fue la previa de Romeo Santos y Prince Royce antes de la salida de su próximo álbum

Un encuentro histórico que consolida el futuro de la bachata se vivió anoche en el Madison Square Garden. Romeo Santos y Prince Royce presentaron Better Late Than Never (Mejor tarde que nunca), su nuevo álbum colaborativo completo, en un exclusivo Listening Party que transformó el recinto en un santuario de la música latina. El álbum, que representa la unión de dos generaciones clave de la bachata, se lanzará oficialmente en todas las plataformas digitales a la medianoche del viernes 28 de noviembre. Lea: Romeo Santos y Prince Royce revelan adelanto de su colaboración: Better late than never

La puesta en escena fue tan audaz como el proyecto musical. El escenario fue ambientado como una estación del metro de Nueva York, incluyendo un vagón para reflejar la vida de los latinos en la Gran Manzana. En lugar de un concierto tradicional, los artistas optaron por un formato de escucha colectiva, interpretando fragmentos de los nuevos temas. Entre las canciones reveladas se encuentran Reloj, Jezabel, Dardos, Ella es, y Celeste. Lea: Estas son las 50 mejores bandas de rock de la historia, según Billboard Romeo Santos y Prince Royce explicaron el espíritu del proyecto, que busca expandir el género sin perder su raíz:

"Este disco es otra carta, no solo a República Dominicana sino una carta de amor a los seguidores de la bachata," dijo Santos a Rolling Stone.