Quito
06 dic 2025 , 17:41

Paulina Tamayo fue reconocida por el Consejo Metropolitano de Quito con el máximo galardón de la ciudad

En el marco de la sesión solemne por los 491 años de fundación de Quito, se entregaron varios reconocimientos póstumos, entre ellos a “La Grande del Ecuador”, Paulina Tamayo.

   
    Sesión solemne por los 491 años de fundación de Quito( Captura de video )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
En el marco de la sesión solemne por los 491 años de fundación de Quito, el Consejo Metropolitano entregó varios reconocimientos póstumos a personalidades destacadas del país. Entre los homenajeados se encuentra La Grande del Ecuador, Paulina Tamayo, en reconocimiento a sus más de 54 años de trayectoria artística.

LEA: Paulina Tamayo recibe premio póstumo en los SARIME Music Awards 2025

El Gran Collar Rumiñahui, máximo galardón que otorga la ciudad, fue recibido por su hijo, Willie Tamayo. Durante la ceremonia, destacó que este homenaje no solo se otorgó tras la partida de su madre, sino que, incluso en vida, el alcalde de Quito había reconocido su legado, gesto que la artista valoró profundamente.

Paulina Tamayo falleció el pasado 21 de octubre de 2025 debido a problemas de salud. Sus restos fueron velados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su misa en cuerpo presente se celebró en la Basílica del Voto Nacional, y finalmente descansan en el Cementerio Monte Olivo, en el norte de la ciudad.

LEA: Paulina Tamayo dejó grabado un disco póstumo: ¿cuándo será su estreno?

Ciudadanos destacados en la sesión solemne por los 491 años de fundación de Quito

El Consejo Metropolitano otorgó importantes condecoraciones a ciudadanos que han dejado huella en distintas áreas, entre los que se encuentran:

Pedro Restrepo recibió la condecoración Manuela Cañizares por su destacada labor en la defensa de los Derechos Humanos. La vida de Restrepo y su esposa cambió dramáticamente en 1988 tras la desaparición forzada de sus hijos adolescentes, Santiago y Andrés, a manos de la Policía Nacional. Su búsqueda incansable se convirtió en un emblema nacional en la lucha por la verdad, la justicia y contra la impunidad en Ecuador.

Por su parte, Tomás Carlos Wright, fundador de Corporación Favorita, recibió la condecoración Gran Collar Luis Héctor Chislain de Carondelet y Barón De Carondelet. Este holding empresarial, nacido en Quito, se ha convertido en uno de los principales motores económicos de la capital, generando miles de puestos de trabajo y dinamizando las cadenas de producción locales.

De manera póstuma, Gonzalo Endara Crow, quien falleció en mayo de 1996, fue homenajeado con el Gran Collar San Francisco de Quito. Endara es reconocido como uno de los pintores latinoamericanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX.

LEA: Fundación de Quito | Pabel Muñoz recalcó deuda del Gobierno con los municipios

Su obra combina un realismo literario con elementos mágicos y simbolismos únicos. Además, es autor de monumentos escultóricos emblemáticos en Sangolquí, como El Choclo y El Colibrí.

Con estos reconocimientos, el Consejo Metropolitano de Quito destacó la trayectoria y el legado de ciudadanos que, con su labor y talento, han marcado la historia social, económica y cultural de la ciudad.

Temas
Quito
Fiestas de Quito
Sesión Solemne Quito
Fundación de Quito
reconocimiento
carrera artística
La grande del Ecuador
Paulina Tamayo
Pabel Muñoz
Paulina Tamayo
Quito
Noticias
