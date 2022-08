Evaluna podría haber mostrado el rostro de Índigo por accidente

No se conoce al 100% la postura de sus progenitores, ambos no son la primera pareja pública que prefiere mantener la identidad de su hija escondida del mundo mediático. Parejas como Balvin y Valentina Ferrer optan por no hacerlo, hasta que los niños crezcan y decidan si desean ser mostrados ante el mundo.

Ricardo Montaner fue sorprendido por imitador en pleno concierto

Sin embargo, esa decisión no hace que los seguidores del colombiano y la venezolana evadan su curiosidad, al contrario, incrementa, razón por la que algunos paparazzis o propios usuarios de la web se mantienen expectantes al momento en que ocurra.