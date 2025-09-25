Música
25 sep 2025 , 20:00

Estos son los ganadores de los Premios Juventud 2025: Lista Completa

Karol G, Danny Ocean, Shakira y Bad Bunny son los principales nombres de esta edición de los premios, junto al ecuatoriano Álex Ponce.

   
    Los Premios Juventud se celebraron en Panamá, siendo la primera edición celebrada fuera de Estados Unidos. ( Ecuavisa )
Los Premios Juventud 2025, uno de los premios a lo mejor de la música latinoamericana más importantes del mundo, está dejando momentos memorables y coronó a varias de las estrellas más grandes de la música.

Celebrados por primera vez en Panamá, esta ceremonia confirmó dominio de Karol G, el regreso de Shakira y el poder imparable de Bad Bunny en la industria global.

Lea: Confunden a Beta Mejía con Maluma en la previa de los Premios Juventud y su reacción se vuelve viral

Entre las novedades, destaca que Natti Natasha reveló a mitad de su show que el sexo de su segundo bebé es una niña. Karol G se consolidó como la gran ganadora al llevarse el título de Artista Premios Juventud del Año, el reconocimiento más importante de la gala.

Lea: Qué le pasó a Hawái, la historia real detrás del nuevo éxito de Bad Bunny

El boricua Bad Bunny se llevó dos de los premios más comentados: Mejor Álbum Urbano por Debí Tirar Más Fotos y Mejor Urban Track por DtMF. Con este doble triunfo, el artista confirma que sigue siendo el referente indiscutible de la música urbana a nivel mundial.

Estos son los ganadores de Premios Juventud 2025

  • Artista Premios Juventud del Año: Karol G
  • Mejor Canción Pop/Urbano: Shakira – Soltera
  • Mejor Álbum Urbano: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
  • Mejor Urban Track: Bad Bunny – DtMF
  • Mejor Canción Pop: Reik – Mientes
  • Mejor Canción Tropical: Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido
  • Mejor Canción Música Mexicana: Carín León – El Amor de Mi Herida
  • Mejor Álbum Música Mexicana: Carín León – Boca Chueca Vol.1
  • Colaboración OMG: Selena Gomez, benny blanco & The Marías – Ojos Tristes
  • Mejor Dance Track: Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro – Como la Flor
  • Nueva Generación Femenina: De La Rose
  • Mejor Mezcla Urbana: Myke Towers & Bad Bunny – Adivino
  • Mejor Canción Regional Mexicana (Bala Perdida): Ángela Aguilar & Arthur Hanlon
  • Mejor Canción Pop/Rhythmic: Piso 21, Marc Anthony y Beéle – Volver
  • POV Futbolero: Ara y Fer
  • #GettingReadyWith: Berenice Castro
  • Tropical Mix: Alleh y Yorghaki – Capaz
  • Me Enamoran: Angelique Boyer y Sebastián Rulli
  • Agente de Cambio: Carlos Vives
  • Agente de Cambio: Myke Towers
  • Mejor Canción Mariachi Música Mexicana: Majo Aguilar & Alex Fernández – Cuéntame
  • La Mezcla Perfecta: Belinda & Tito Double P – La Cuadrada
  • Girl Power: Kenia Os & Anitta – En 4
  • Mejor Álbum Tropical: Natti Natasha – Natti Natasha En Amargue
  • Mejor Canción Música Mexicana Alternativa: Clave Especial & Fuerza Regida – Como Capo
  • Mejor Canción Banda Música Mexicana: Grupo Firme – El Beneficio de la Duda
  • Stream que Nos Pegó: Karime Kooler – Karime Pindter
