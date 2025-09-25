Estos son los ganadores de los Premios Juventud 2025: Lista Completa

Los Premios Juventud 2025, uno de los premios a lo mejor de la música latinoamericana más importantes del mundo, está dejando momentos memorables y coronó a varias de las estrellas más grandes de la música.

Celebrados por primera vez en Panamá, esta ceremonia confirmó dominio de Karol G, el regreso de Shakira y el poder imparable de Bad Bunny en la industria global.

Lea: Confunden a Beta Mejía con Maluma en la previa de los Premios Juventud y su reacción se vuelve viral

Entre las novedades, destaca que Natti Natasha reveló a mitad de su show que el sexo de su segundo bebé es una niña. Karol G se consolidó como la gran ganadora al llevarse el título de Artista Premios Juventud del Año, el reconocimiento más importante de la gala.

Lea: Qué le pasó a Hawái, la historia real detrás del nuevo éxito de Bad Bunny

El boricua Bad Bunny se llevó dos de los premios más comentados: Mejor Álbum Urbano por Debí Tirar Más Fotos y Mejor Urban Track por DtMF. Con este doble triunfo, el artista confirma que sigue siendo el referente indiscutible de la música urbana a nivel mundial.