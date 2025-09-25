Confunden a Beta Mejía con Maluma en la previa de los Premios Juventud y su reacción se vuelve viral

A solo un día de la celebración de los Premios Juventud 2025 en Ciudad de Panamá, el influencer colombiano Beta Mejía, conocido por ser pareja de Alejandra Jaramillo ("La Caramelo") y panelista del programa Siéntese Quien Pueda, se convirtió en el protagonista de un momento hilarante y viral. Mientras llegaba a la alfombra roja previa a la gala, Beta Mejía fue abordado por una multitud que lo confundió con el mismísimo Maluma. Lea: Beta Mejía se une a Alejandra Jaramillo como host de ¡Siéntese Quien Pueda!

Horas después del percance, Beta entrevistó a Maluma. ( )

En un video compartido por el propio Mejía en su cuenta de Instagram, se observa el momento en que un fanático lanza el grito de "¡Maluma, Maluma!" mientras pedía un saludo para Génesis, presuntamente su hija o esposa. El llamado fue suficiente para encender la euforia de los seguidores, quienes de inmediato se agolparon alrededor del vehículo, convencidos de tener frente a ellos al intérprete de Felices los 4. Ni siquiera la presencia de La Caramelo a su lado pudo disipar la confusión. Por unos minutos, Beta Mejía vivió en carne propia el frenesí de una superestrella mundial, una experiencia que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

El giro más curioso de la historia llegó horas después, cuando la realidad superó a la ficción. El propio Beta Mejía entrevistó a Maluma como parte del Live Stream oficial de los Premios Juventud, cerrando con humor la confusión que lo puso en el ojo del huracán mediático. Las bromas y los comentarios no se hicieron esperar. Cientos de seguidores inundaron la publicación con mensajes divertidos: "Jajajaja bello, igual es nuestro Maluma de Temu", o "Génesis: papá, ese no era Maluma", reflejando la gracia que causó el malentendido.