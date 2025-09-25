Música
25 sep 2025 , 09:20

La madre de Justin Bieber pide a sus fanáticos orar por el cantante

La escritora y madre del cantante compartió una emotiva plegaria en Instagram que desató preocupación entre sus seguidores.

   
  • La madre de Justin Bieber pide a sus fanáticos orar por el cantante
    Justin Bieber y su madre, Pattie Mallette, en la navidad de 2023. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Mientras las beliebers cuentan los días para verlo triunfar en Coachella 2026, la madre de Justin Bieber, Pattie Mallette, ha encendido una luz de alarma.

A pesar del comeback musical del artista con los lanzamientos de Swag y Swag II, un reciente y preocupante llamado de su madre a orar por su hijo ha eclipsado el entusiasmo, recordándonos que la batalla del cantante por su bienestar aún no termina.

Lea: Justin Bieber rompe récord en Coachella, será el artista mejor pagado de la historia del festival

La publicación está acompañada de imágenes de Justin vistiendo una camiseta con la inscripción Pray for Me.
La publicación está acompañada de imágenes de Justin vistiendo una camiseta con la inscripción "Pray for Me". ( RRSS )

La escritora y figura pública compartió en Instagram una emotiva oración dedicada al cantante, donde pidió fortaleza, claridad y sanidad para su hijo de 31 años:

Quote

“Te estamos animando y orando por ti siempre, Justin [...] Proclamo libertad, fuerza, claridad y salud sobre ti, Justin. Sana cada herida en su corazón, mente y cuerpo, vista e invisible, restaura lo que ha sido robado y cúbrelo en totalidad" escribió Mallette

Esta publicación encendió una doble polémica: al pedido de Mallette, se sumó una de las imágenes que compartió, donde el canadiense aparece con una camiseta que lleva el potente mensaje: “Pray for me” (“Recen por mí”).

Lea: ¿Justin Bieber fue víctima de Sean Diddy Combs? Su equipo de representantes se expresa al respecto

Este detalle sutil, pero potente, encendió las alarmas entre sus seguidores. Rápidamente, los fans se preguntaron si la frase ocultaba un problema de salud, adicciones, una dificultad personal (o matrimonial) grave, o si simplemente se trataba de un error o estrategias de marketing.

El regreso de Justin Bieber, marcado por los álbumes Swag y Swag II y su ambición de consolidar una nueva etapa, está lejos de ser tranquilo.

A las polémicas —como los rumores de crisis matrimonial con Hailey (desmentidos por ella en Vogue) y su comportamiento público errático— se suma ahora el clamor de su madre. La petición de Pattie Mallette de orar por su hijo generó un debate inmediato en redes: ¿una alarma real sobre su salud o un simple reflejo de su fe cristiana?

Lea: Justin Bieber estalla contra paparazzi y revive su lucha por la privacidad

Todo esto añade una capa más de especulación al turbulento camino del cantante, justo cuando se prepara para un regreso triunfal que incluye un contrato de USD 10 millones de dólares para encabezar Coachella en abril de 2026.

Temas
Entretenimiento
Música
espectáculo
polémica
Pop
incertidumbre
oraciones
Justin Bieber
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas