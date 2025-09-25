Música
25 sep 2025 , 14:02

Así puedes ver en vivo los Premios Juventud 2025 desde Ecuador

El ecuatoriano Álex Ponce buscará hacerse con una de las preseas en esta edición celebrada en Panamá.

   
  • Así puedes ver en vivo los Premios Juventud 2025 desde Ecuador
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La fiesta más hot del año, los Premios Juventud 2025, se celebrará por primera vez en Panamá este 25 de septiembre y los fanáticos en Ecuador podrán seguir toda la acción en vivo.

Lea: Confunden a Beta Mejía con Maluma en la previa de los Premios Juventud y su reacción se vuelve viral

La lista completa incluye 41 categorías y 231 artistas en competencia, con Bad Bunny y Danny Ocean liderando con seis nominaciones cada uno.

Horarios de transmisión para Ecuador

  • 18:30 (hora de Ecuador): Inicio del live stream con la llegada de los artistas, entrevistas exclusivas y backstage.
  • 19:00: Comienza el programa especial “Noche de Estrellas” junto con la alfombra azul.
  • 20:00: Arranca la ceremonia oficial de premiación, que dará inicio con un show musical dedicado a Panamá.

    • La transmisión será a través de Univisión, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, además del live blog oficial y redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

    Lea: Adele y Taylor Swift, en la mira de la NFL para encabezar el show del Super Bowl

    Además de la transmisión oficial, los fans podrán seguir minuto a minuto todo lo que sucede en la alfombra azul y la ceremonia mediante el Canal de YouTube de Univisión (clic aquí) y las redes sociales oficiales.

    Ecuador tendrá representación en los Premios Juventud 2025 a través de Alejandra Jaramillo, quien apareció en los videos promocionales de Univisión y será parte del Live Stream oficial junto a Beta Mejía.

    Lea: Con cerca de medio millón de asistentes, termina la exitosa residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

    Asimismo, el cuencano Álex Ponce fue incluido en la categoría la Nueva Generación Masculina y compartió su emoción por la nominación, destacando lo gratificante que resulta estar junto a artistas a quienes admira:

    Quote

    "Hace cinco años andaba en bicicleta de la universidad a mi casa, pensando en todo lo que debía hacer para vivir de la música, y ahora verme nominado al lado de tantos artistas que admiro es increíble y gratificante."

    Temas
    Entretenimiento
    Música
    Premios Juventud
    Música Latina
    espectáculo
    Youtube
    ceremonia
    premios
    Alex Ponce
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas