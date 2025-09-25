Así puedes ver en vivo los Premios Juventud 2025 desde Ecuador

La fiesta más hot del año, los Premios Juventud 2025, se celebrará por primera vez en Panamá este 25 de septiembre y los fanáticos en Ecuador podrán seguir toda la acción en vivo. Lea: Confunden a Beta Mejía con Maluma en la previa de los Premios Juventud y su reacción se vuelve viral La lista completa incluye 41 categorías y 231 artistas en competencia, con Bad Bunny y Danny Ocean liderando con seis nominaciones cada uno.

Horarios de transmisión para Ecuador

18:30 (hora de Ecuador): Inicio del live stream con la llegada de los artistas, entrevistas exclusivas y backstage.

19:00: Comienza el programa especial “Noche de Estrellas” junto con la alfombra azul.

20:00: Arranca la ceremonia oficial de premiación, que dará inicio con un show musical dedicado a Panamá.

La transmisión será a través de Univisión, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, además del live blog oficial y redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Lea: Adele y Taylor Swift, en la mira de la NFL para encabezar el show del Super Bowl Además de la transmisión oficial, los fans podrán seguir minuto a minuto todo lo que sucede en la alfombra azul y la ceremonia mediante el Canal de YouTube de Univisión (clic aquí) y las redes sociales oficiales.

Ecuador tendrá representación en los Premios Juventud 2025 a través de Alejandra Jaramillo, quien apareció en los videos promocionales de Univisión y será parte del Live Stream oficial junto a Beta Mejía. Lea: Con cerca de medio millón de asistentes, termina la exitosa residencia de Bad Bunny en Puerto Rico Asimismo, el cuencano Álex Ponce fue incluido en la categoría la Nueva Generación Masculina y compartió su emoción por la nominación, destacando lo gratificante que resulta estar junto a artistas a quienes admira: