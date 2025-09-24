Adele y Taylor Swift, en la mira de la NFL para encabezar el show del Super Bowl

Los nombres de Adele y Taylor Swift están de nuevo en el centro de los rumores que rodean al show de medio tiempo del Super Bowl. Mientras millones de estadounidenses esperan el anuncio, las especulaciones sobre quién encabezará el espectáculo no dejan de crecer.

Los rumores más fuertes apuntan a la intérprete de Hello. Según reportes de Page Six, Adele estaría en negociaciones para liderar el show, un evento que congrega a millones de espectadores.

