Música
24 sep 2025 , 14:55

Adele y Taylor Swift, en la mira de la NFL para encabezar el show del Super Bowl

Reportes señalan que la artista británica estaría negociando su participación en el Super Bowl LX, mientras que Taylor Swift estaría entre las opcionadas.

   
  • Adele y Taylor Swift, en la mira de la NFL para encabezar el show del Super Bowl
    Adele y Taylor Swift podrían encabezar el show de medio tiempo del próximo Super Bowl. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
Fuente:
Page Six
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Los nombres de Adele y Taylor Swift están de nuevo en el centro de los rumores que rodean al show de medio tiempo del Super Bowl. Mientras millones de estadounidenses esperan el anuncio, las especulaciones sobre quién encabezará el espectáculo no dejan de crecer.

Los rumores más fuertes apuntan a la intérprete de Hello. Según reportes de Page Six, Adele estaría en negociaciones para liderar el show, un evento que congrega a millones de espectadores.

Lea: ¿Adele demandó a Ángela Aguilar? Esto es lo que se sabe sobre el supuesto plagio que terminó en manos de la justicia extranjera

Adele durante su residencia en Las Vegas.
Adele durante su residencia en Las Vegas. ( RRSS )

Esta no es la primera vez que el Super Bowl busca a Adele. En 2016, la cantante británica reveló que rechazó una propuesta para el show de medio tiempo.

Lea: Adele anuncia su retiro temporal de los escenarios con un millonario patrimonio

En ese momento, argumentó que el espectáculo no se centraba realmente en la música y que no se sentía cómoda con una producción tan visual:

Quote

“Antes que nada, no voy a participar en el Super Bowl [...] O sea, ese espectáculo no se trata de música, y no sé bailar ni nada por el estilo. Fueron muy amables, me lo pidieron, pero les dije que no”.

Con una exitosa residencia en Las Vegas, un álbum aclamado y el apoyo de millones de fans, la cantante podría estar más abierta a la idea. Su relación con el agente deportivo Rich Paul también podría ser un factor clave que la conecte con la industria de la NFL.

No está sola en la lista

Si bien Adele aparece como la principal candidata, no es la única en consideración. Otros nombres como Taylor Swift, fan declarada de los Kansas City Chiefs y en plena cúspide de su popularidad global, y Miley Cyrus, que nunca ha encabezado el show, también están en la baraja de opciones.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ya ha manifestado en ocasiones que Swift sería bienvenida “en cualquier momento”. Y su reciente relación con Travis Kelce, estrella de los Chiefs, junto al lanzamiento de su nuevo disco programado para octubre de 2025, la mantienen como una candidata con fuerte respaldo mediático.

Lea: Este es el precio del anillo de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Hasta ahora, ni la NFL, ni Roc Nation (la productora del evento), ni los equipos de Adele o Taylor Swift han confirmado nada. El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 se celebrará el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. La transmisión estará a cargo de NBC y sus plataformas digitales.

Temas
Deportes
Entretenimiento
Música
Concierto
espectáculo
Pop
show
medio tiempo
NFL
superbowl
Adele
Taylor Swift
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas