26 ago 2025 , 15:00

Este es el precio del anillo de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos con unas fotografías de la emotiva pedida de mano que le hico el futbolista Travis Kelce

   
    Antes de Travis, Taylor Swift ha tenido alrededor de 12 novios conocidos públicamente. ( RRSS )
Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso el 26 de agosto con un romántico post en Instagram que hizo vibrar a los fans alrededor del mundo.

Pero, además de la declaración de amor en un jardín lleno de rosas, lo que acaparó las miradas fue el deslumbrante anillo que el jugador de los Kansas City Chiefs eligió para la cantante.

El anillo que Travis le dio a Taylor Swift.
El anillo que Travis le dio a Taylor Swift. ( RRSS )

Todos los detalles del anillo

La pieza fue diseñada por Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, y se trata de un diamante Old Mine Brilliant Cut, una talla clásica que se remonta a los siglos XVIII y XIX.

Según los expertos citados por Brides y Forbes, la piedra central estaría entre los 8 y 10 quilates, con un corte cojín alargado poco común en diamantes antiguos.

El aro, de oro amarillo de 18 quilates, incluye grabados delicados y pequeños diamantes en los laterales, lo que aporta un aire romántico y atemporal.

Taylor y Travis comenzaron su noviazgo en julio de 2023.
Taylor y Travis comenzaron su noviazgo en julio de 2023. ( RRSS )

¿Cuánto cuesta el anillo?

En cuanto a su valor, las estimaciones varían: algunos especialistas calculan que el anillo podría rondar los USD 550 000, mientras que otros elevan la cifra hasta el millón de dólares, dependiendo de la calidad de la piedra y de si el diamante es natural.

La joya, además, presenta detalles únicos como grabados en forma de diminutas estrellas, lo que varios expertos en Brides describen como una especie de “carta de amor convertida en joya”.

El anuncio ha provocado una avalancha de reacciones en todo el mundo.
El anuncio ha provocado una avalancha de reacciones en todo el mundo. ( RRSS )

Más allá del precio, la elección del diseño encaja perfectamente con la estética de Swift, que suele inclinarse por piezas con historia y un toque nostálgico.

Con este anillo, Travis Kelce no solo selló una de las relaciones más mediáticas de los últimos años, sino que también se ganó el corazón de millones de swifties que nunca imaginaron que este momento llegaría antes de acabar agosto.

