Karol G lanza oficialmente su marca de tequilas: 200 copas

Karol G se convierte en socia e inversionista de su propia marca de tequila, un proyecto que tiene raíces mexicanas.

   
La Bichota acumula éxito tras éxito. No le bastó con cantar al lado de Andrea Bocelli en el Vaticano, ni participar en el medio tiempo de un partido de la NFL, sino que ahora lo está apostando todo al mundo empresarial.

En esta ocasión, la intérprete de Tusa presentó oficialmente 200 Copas by Casa Dragones, un tequila Añejo Cristalino que refleja su visión personal y rinde homenaje a los momentos más significativos de su vida.

Lea: Karol G encabezará el Festival de Coachella 2026 junto a Justin Bieber

  • Karol G junto a Bertha González.
    Karol G junto a Bertha González. ( Mitú )
  • Botella de Tequila 200 copas de Karol G.
    Botella de Tequila 200 copas de Karol G. ( Mitú )

De acuerdo con el portal oficial de Casa Dragones (clic aquí), el tequila tiene un precio sugerido de USD 120. Actualmente está en preventa y solo puede adquirirse mediante registro en la página web de la marca. En conversación con Forbes Life, Karol G reveló que la inspiración para crear la bebida surgió durante la grabación del videoclip de su éxito 200 Copas:

Quote

“Pensé que sería lindo que la gente pudiera celebrar sus momentos más especiales con un producto de la más alta calidad, que transmitiera la felicidad y agradecimiento que sentí al estar con mi familia y mis amigos”, dijo la cantante.

El tequila, tendrá su lanzamiento oficial este 25 de septiembre durante su debut en el icónico Crazy Horse de París, escenario en el que será la primera latinoamericana en participar.

Lea: Karol G debutará en el legendario Cabaret Crazy Horse de París y estrena nuevo look

En la descripción de la publicación original, Karol G mencionó que el tequila fue desarrollado junto a Bertha González Nieves, la primera maestra tequilera de México y cofundadora de Casa Dragones.

A diferencia de otros proyectos de celebridades, Karol G no solo prestó su imagen: es socia e inversionista de 200 Copas, involucrándose en cada decisión creativa y empresarial.

Quote

"Bertha es mi socia en este proyecto, creyó en esta idea loca desde el día uno y con quien he estado soñando y trabajando apasionadamente los últimos casi 3 años de mi vida."

