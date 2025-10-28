Cinco curiosidades que esconde Rosalía en Berghain, el primer sencillo de LUX

La Motomami ha roto el internet nuevamente, ya no es el Bizcochito ni La Cobertura, ahora lo ha hecho de la mano de una prestigiosa orquesta sinfónica, al timbre de una soprano y con referencias religiosas a más no poder. De eso se trata Berghain, el primer sencillo de su esperado cuarto álbum de estudio, LUX. Aquí, Rosalía incluyó colaboraciones inesperadas y un videoclip cargado de simbolismo, ya es un fenómeno de análisis. Aquí te presentamos cinco curiosidades que hacen de este videoclip, uno de los estrenos más radicales del año. Lea: Este es el significado de la letra de Berghain, el primer sencillo de Rosalía en LUX

Tres voces, tres idiomas y una orquesta sinfónica

Berghain es una pieza de art pop que trasciende el pop convencional al que la audiencia de Rosalía está acostumbrada. La canción incluye la participación de la icónica artista islandesa Björk y el músico experimental estadounidense Yves Tumor. Lo primero que llama la atención, es que la propia Rosalía canta en alemán por primera vez, además de mezclar versos en castellano y el inglés de sus colaboradores. Lea: Rosalía podría enfrentar una multa de hasta USD 600 mil por el caos en la presentación de Lux A ello, se le suma que sus primeras líneas, las cantó como una soprano, mientras que en la base melódica tuvo la colaboración de la London Symphony Orchestra, contrastada a su vez con un outro denso y agresivo a cargo del estadounidense Yves Tumor.

Rosalía, acompañada de la Orquesta Sinfónica de Londres. ( )

Berghain: El club techno como metáfora espiritual

El misterioso título de la canción hace referencia al club de techno más famoso y exclusivo de Berlín, conocido por su estética industrial, su estricta política de acceso y su ambiente de contracultura. Este club además, es una metáfora de la unificación alemana, ya que su nombre es la contracción de dos barrios berlineses, Kreuzberg en Alemania Occidental y Friedrichshain en Alemania Oriental. Lea: ¡Confirmado! Rosalía y Emilio Sakraya están juntos Al igual que el club, donde los porteros deciden quién puede entrar a un espacio casi místico, la canción podría explorar temas de redención, deseo y la búsqueda de un paraíso (o salvación) a través de lo carnal y lo divino.

Fachada exterior del club Berghain. ( )

Rosalía como Blancanieves

El videoclip, dirigido por la productora CANADA (responsable de Malamente), está repleto de referencias góticas y cuentos clásicos, siendo el más obvio el de Blancanieves. Aquí, la Motomami aparece lejos del look al que nos tiene habituados: aparece en su departamento, realizando tareas domésticas, perdida y vulnerable, como si fuera la propia princesa. Lea: Rosalía se une como voluntaria para ayudar a los afectados por la DANA Varios fanáticos y medios especializados interpretan que esta imagen simboliza a la artista esperando el amor que la salve o la redima de una relación tóxica.

Rosalía como Blancanieves, rodeada de animales. ( )

El Sagrado Corazón de Jesús

La figura del corazón, roto y sufriente, es una constante visual en el video, lo que refuerza el componente espiritual y dramático de la letra. Se puede observar en varios frames del clip una imagen del Sagrado Corazón de Jesús (rodeado de espinas) sobre la cama, y en otra escena, Rosalía se muestra con los brazos en cruz, como una mártir, en una sala de médicos. Lea: Rauw Alejandro pone a la venta la mansión que compró para vivir con Rosalía; ¿en cuánto está valorada? En una escena donde Rosalía intenta vender un dije de corazón de oro, se aprecia al fondo una sutil referencia a la pintura "La dama del armiño" de Leonardo da Vinci, un retrato que explora la dualidad entre la virtud y el deseo.

Cuadro del Sagrado Corazón de Jesús en la habitación de Rosalía. ( )

El idioma alemán y la pesada carga emocional

Los versos en alemán que la artista interpreta a mitad de la canción son clave para entender su viaje emocional:

"Seine Angst ist meine Angst, Seine Wut ist meine. WutSeine Liebe ist meine Liebe, Sein Blut ist mein Blut"