Cinco curiosidades que esconde Rosalía en Berghain, el primer sencillo de LUX

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/rosalia-lux-el-mal-querer-motomami-CA10321517 target=_blank>Motomami</a> ha roto el internet nuevamente, ya no es el <i><b>Bizcochito</b></i> ni <i>La Cobertura, </i>ahora lo ha hecho de la mano de una <b>prestigiosa orquesta sinfónica</b>, al timbre de una soprano y con <b>referencias</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/lux-tiene-fecha-estreno-rosalia-anuncia-nuevo-album-vestida-monja-filtraciones-OC10303368 target=_blank></a><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/rosalia-estrena-berghain-primer-sencillo-lux-esto-significa-letra-IG10341081 target=_blank></a>